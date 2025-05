Ən çox yalan danışan 4 bürc - Onlardan uzaq durun

Bürclərin insan xarakterinə təsiri ilə bağlı fikirlər zaman-zaman gündəmdə olur. Astroloqlar hesab edir ki, bəzi bürclər digərlərinə nisbətən daha çox ikiüzlü və ara qatan davranışlar sərgiləyə bilir. Bu xüsusiyyətlər adətən diqqət çəkmək, maraq dairəsində qalmaq və ya şəxsi məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə olunur.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən ən çox ikiüzlülüklə və araqatanlıqla günahlandırılan bürcləri təqdim edir:

Əkizlər – Bu bürc altında doğulanlar dəyişkən təbiətləri ilə tanınır. Bir anda səmimi və gülərüz olan Əkizlər, digər anda tam fərqli bir sima göstərə bilər. Onların bu davranışları bəzən ikiüzlülük kimi qəbul edilir.

Əqrəb – Güclü intuisiyası və manipulyasiya bacarığı ilə seçilən Əqrəblər, münasibətlərdə idarəedici mövqe tutmağa çalışır. Əgər istədikləri nəticəni əldə edə bilmirlərsə, plan qurmaqdan çəkinməzlər.

Tərəzi – Xarici görünüşdə sakit və balanslı görünən Tərəzilər, bəzən insanları bir-birinə vurmaqla vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışa bilirlər. Onların "hər kəslə dostam" yanaşması isə ikili oynamağa səbəb ola bilər.

Balıqlar – Həssas və emosional Balıqlar, bəzən özlərini qurban kimi göstərərək qarşı tərəfi günahkar vəziyyətə sala bilər. Onların sükut arxasında gizlənən niyyətlərini anlamaq çətin ola bilər.

Astroloqlar bildirir ki, hər bürcün həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətləri var və bu siyahı hər kəsə aid edilə bilməz. İnsan xarakteri təkcə bürclərlə deyil, tərbiyə, mühit və həyat təcrübələri ilə formalaşır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.