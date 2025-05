Bu gün futbol üzrə Azərbaycan 2-ci liqasına vəsiqə uğrunda pley-off qarşılaşması keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci liqada 13-cü pilləni tutan “Lerik” AFFA Region Liqasının finalçısı “Şirvan”la qarşılaşıb.

“ASCO Arena”da keçirilən bu matçda qalib gələn komanda “Şirvan” olub - 3:2. Bununla da onlar növbəti mövsüm 2-ci liqada mübarizə aparacaqlar. Məğlub olan “Lerik” isə Region Liqasında iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.