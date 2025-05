"ABŞ ermənipərəst mövqeyindən əl çəkib" - Politoloq

"Donalt Tramp administrasiyasının hakimiyyətə qayıdışı ilə ABŞ və Azərbaycan arasında münasibətlər müşbətə doğru dəyişib".

Bu fikirləri politoloq Elçin Xalidbəyli Metbuat.az-a iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafından danışarkən söyləyib.

Onun sözlərinə görə, son illərdə Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərdə ciddi böhran yaşanırdı. Çünki Bayden administrasiyası Azərbaycana qarşı sərt təzyiqlər göstərməyə cəhd edirdi:

“Həmin dövrdə Bayden administrasiyası açıq şəkildə ermənipərəst mövqe nümayiş etdirir, Ermənistanın əsas beynəlxalq himayədarlarından biri kimi avanqard rol oynayırdı. ABŞ Avropa Birliyi ilə birlikdə Ermənistanı gücləndirməyə çalışır, eyni zamanda Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiqləri artırmaq üçün vahid mövqedən çıxış edirdi. Ermənipərəst yanaşmalar ön plana çəkilir, bu istiqamətdə normativlər formalaşdırılmağa çalışılırdı. Təbii ki, Bayden administrasiyasının bu davranışlarına Azərbaycan qətiyyətlə müqavimət göstərdi və dəfələrlə rəsmi Bakıya qarşı diktə edilən şərtləri bloklamağı bacardı. Bu baxımdan, son illərdə Azərbaycan və ABŞ münasibətlərində kəskin ziddiyyətlər diqqət mərkəzində idi”.

E.Xalidbəyli bildirib ki, Tramp administrasiyası artıq ilkin addımlar atmaqla, Azərbaycanla normal və pozitiv məzmunlu münasibətlər qurmağa hazır olduğunu açıq şəkildə bəyan edir:

"Hətta yaxın gələcəkdə iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsi ehtimal olunur. Eyni zamanda, Tramp administrasiyası Azərbaycana maraq göstərdiyini gizlətmir. Ən önəmlisi isə budur ki, Trampın hakimiyyətə qayıdışından sonra ABŞ artıq ermənipərəst mövqedən uzaqlaşıb. ABŞ indiki mərhələdə Ermənistanı himayə edən dövlət kimi çıxış etmir və bu, Azərbaycanla münasibətlərin yeni mərhələyə keçməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir”.

Politoloq son dövrlərdə baş verən hadisələri nəzərə alaraq qeyd edib ki, Azərbaycan və ABŞ münasibətləri daha çox inkişaf və irəliləyiş mərhələsinə keçmiş kimi görünür:

“Tramp administrasiyası Cənubi Qafqazda əsas avanqard dövlətin Azərbaycan olduğunu qəbul edir. Bayden administrasiyasından fərqli olaraq, Ermənistanı prioritet saymır, əksinə, diqqəti Azərbaycana yönəltməli olduğunu anlayır. ABŞ Cənubi Qafqazla bağlı regional siyasətini məhz Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması kontekstində qurmağa üstünlük verir. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlərin inkişafı üçün olduqca münbit şərait yaranıb və hər iki tərəf bu şəraitdən maksimum səviyyədə yararlanmağa çalışmalıdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

