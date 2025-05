Qızılın qiymətində yüksəliş: 2025-ci ilin sonuna doğru nə gözlənilir?

2025-ci ilin ortalarına doğru dünya maliyyə bazarlarında qızıl qiymətləri diqqət mərkəzindədir. Qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənliklər, mərkəzi bankların ehtiyat strategiyaları və geosiyasi gərginliklər fonunda bu dəyərli metal yenidən investorların "təhlükəsiz liman"ı rolunu oynamağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, may ayının sonuna olan məlumata əsasən, bir troya unsiyası üçün qızılın qiyməti 3,034–3,052 dollar aralığında dəyişir. Bu rəqəmlər son bir neçə ayda artım tempinin sabit qaldığını göstərir və qarşıdan gələn yay ayları üçün daha da yüksəlmə ehtimalını artırır.

“Goldman Sachs” və “CoinCodex” analitik mərkəzlərin proqnozlarına əsasən, 2025-ci ilin iyun ayında qızılın qiyməti 2,864-3,041 dollara qədər dəyişə bilər ki, bu da orta hesabla 2,953.22 dollar səviyyəsində qərarlaşır. Belə bir qiymət aralığı, həm investorların artan marağı, həm də mərkəzi bankların ehtiyatlarını artırmaq meyli ilə izah olunur. Xüsusilə Çin və inkişaf etməkdə olan ölkələr bu istiqamətdə fəallıq göstərir.

Eyni zamanda, ABŞ dollarının mümkün zəifləməsi, Federal Ehtiyat Sisteminin siyasətinə dair gözləntilər və inflyasiya riskləri də qızılın qiymətinə əlavə təkan verə bilər.

Mərkəzi bankların artan tələbi

2025-ci ilin ilk yarısında mərkəzi banklar qızıl alımlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıblar. Xüsusilə Çin, Hindistan və inkişaf etməkdə olan digər iqtisadiyyatlar qızılı strateji ehtiyat kimi artırmaq istiqamətində aktiv siyasət yürüdür. Bu amil bazarda fiziki qızılın təklifini azaldaraq qiymətlərə təzyiq yaradır və artım tendensiyasını dəstəkləyir.

İnflyasiya və iqtisadi qeyri-müəyyənlik

ABŞ və Avropa iqtisadiyyatlarında hələ də sabitləşməyən inflyasiya göstəriciləri, qızılı investorlar üçün risklərə qarşı effektiv müdafiə vasitəsinə çevirib. İstehlak qiymətlərinin artması fonunda faiz dərəcələrinin dəyişkən qalması, investorların diqqətini yenidən qızıla yönəldir.

Geosiyasi gərginlik

ABŞ-nin yeni ticarət siyasətləri, Çin ilə münasibətlərdəki qeyri-müəyyənlik, Avropa bazarlarında tənzimləyici risklər və Orta Şərqdəki potensial münaqişələr qlobal bazarda sabitliyə mənfi təsir göstərir. Bu gərginliklər fonunda investorlar təhlükəsiz liman axtarışına çıxaraq qızıl alımlarını artırır.

ABŞ dollarının zəifləməsi

FED-in siyasətində mümkün yumşalma və bəzi iqtisadi göstəricilərin zəifləməsi fonunda analitiklər dolların dəyərində düşüş gözləyirlər. Bu isə qızılı digər valyutalarda daha əlverişli edir və beynəlxalq bazarda tələb artımına səbəb olur.

2025-ci ilin sonuna doğru nə gözlənilir?

“Goldman Sachs” və “CoinCodex” kimi nüfuzlu analitik mərkəzlər qızılın qiymətində ilin sonuna qədər davamlı artım olacağını bildirirlər. “Goldman Sachs” 2025-ci ilin sonuna qədər qiymətin 3,100 dollara çatacağını proqnozlaşdırır. “CoinCodex” isə 4,147.95 dollarlıq mümkün maksimum göstəricini istisna etmir. Bu isə qızılın son illərdəki ən yüksək həddinə çatması deməkdir.

2025-ci ilin yay aylarında qızıl bazarında müşahidə olunan qiymət artımı, qlobal iqtisadi və siyasi amillərlə sıx bağlıdır. Mərkəzi bankların davam edən alımları, inflyasiyanın yüksək qalması, ABŞ dollarının zəifləmə ehtimalı və geosiyasi gərginliklər fonunda, qızıl bu il ərzində də önəmli investisiya aləti olaraq qalacaq.

Ümumiyyətlə, qısa müddətli gəlir üçün bazar tendensiyalarını diqqətlə izləmək vacibdir. Uzunmüddətli qorunma strategiyası üçün fiziki və ya ETF formatında qızıl sərmayəsi dəyərli ola bilər.Qızıl qiymətlərinin yüksək olduğu dövrlərdə alışda ehtiyatlı olmaq və mümkün enişləri gözləyərək daxil olmaq daha sərfəlidir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

