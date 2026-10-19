Xəbər verdiyimiz kimi, Teymur Yusif oğlu Musayev Prezident İlham Əliyevin 19 oktyabr 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə Baş nazirin müavini vəzifəsinə təyin edilib.
Metbuat.az baş nazirin yeni müavini Teymur Musayevin dosyesini təqdim edir.
Teymur Musayev 1970-ci il sentyabrın 16-da Bakıda doğulub.
1993-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə-profilaktika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub, 2001-ci ildə tibb elmləri namizədi elmi dərəcəsi qazanıb.
2003–2004-cü illərdə Fransanın Strasburq Universitetində laparoskopik cərrahiyyə üzrə təhsilini davam etdirib. 2013–2015-ci illərdə Latviyada təhsil alaraq səhiyyə menecmenti üzrə magistr dərəcəsi əldə edib.
Karyerasına həkim-uroloq kimi başlayan Musayev bir sıra özəl tibb müəssisələrində rəhbər vəzifələrdə işləyib. 2016–2019-cu illərdə “Chenot Palace Gabala” sağlamlıq mərkəzinin tibbi direktoru olub.
2020-ci ilin aprelindən 2021-ci ilin aprelinədək Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin təşkili şöbəsinə rəhbərlik edib.
Prezidentin 23 aprel 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə nazirin birinci müavini təyin olunub və nazirin səlahiyyətlərinin icrası ona tapşırılıb.
2022-ci il yanvarın 19-da səhiyyə naziri vəzifəsinə təyin edilib, 2024-cü ilin fevralında Nazirlər Kabineti yenidən formalaşdırılarkən bu postda təsdiqlənib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədovdur. O, bu vəzifəyə 2019-cu ilin oktyabrında təyin olunub və 2024-cü ildə Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi formalaşdırılarkən bu vəzifəyə yenidən təyin edilib.