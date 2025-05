"YouTube" "Shorts"la bağlı yenilik etdi

"YouTube Shorts" videolarında "Google Lens" funksiyası istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Google" şirkəti məlumat yayıb.

Yenilik sayəsində videolardakı obyektlər, mətnlər və məkanlar haqqında birbaşa axtarış aparmaq mümkün olacaq. Funksiya həm Android, həm də iOS cihazlarda aktivləşdirilib.

Yeni funksiyanın istifadəsi sadədir. Belə ki, "Shorts" videosunu dayandırdıqda, ekranın yuxarısında “Lens” düyməsi görünür. Bu düymə ilə obyektə toxunaraq və ya onu işarələyərək "Lens" vasitəsilə axtarış etmək olur. Əgər videoda altyazı varsa, onu tərcümə etmək də mümkündür.

Məlumata görə, bəzi axtarış nəticələrində istifadəçilərə süni intellekt dəstəkli qısa xülasələr də təqdim olunacaq. Lakin alış-veriş etiketləri olan videolarda bu funksiya deaktiv olur və "Lens" nəticələrində reklam göstərilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.