Böyük mükafat qazanacaq 4 bürc - Maaşları artacaq

Astroloqlar dörd bürcün nümayəndələri üçün büdcədə əhəmiyyətli artım proqnozlaşdırırlar.

Qarşıdakı günlərdə böyük qazanclar, gözlənilməz bonuslar və ya sərfəli investisiyalar üçün imkanlar açan maliyyə şansları onlarla üz-üzə gələcək.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən həmin bürcləri təqdim edir:



Bəxtəvərlər siyahısında kim var?

Buğa - ulduzlar onlar üçün gözlənilməz gəlir mənbəyi hazırlayır. Bu, sərfəli bir investisiya və ya pul hədiyyəsi ola bilər.

Şir - Onların xarizması və zəhməti səxavətli mükafatlara səbəb olacaq, istər yüksəliş olsun, istərsə də uğurlu sövdələşmə.

Əqrəb - ayıq-sayıq olmalıdırlar: bəxt qaçırılması mümkün olmayan sərfəli təklif verə bilər.

Oğlaq - səbr və əzmkarlıq nəhayət öz bəhrəsini verəcək, mənfəət və ya maaş artımı vəd edir.

