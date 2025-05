"WhatsApp"da silinmiş mesajları necə qaytarmaq olar?

Populyar mesajlaşma platforması "WhatsApp"da bəzən vacib bir mesajı səhvən silə bilərik.

Bəs belə hallarda bu mesajları geri qaytarmaq mümkündürmü? Aşağıda "WhatsApp"da silinmiş mesajları geri qaytarma yollarını qısa və aydın şəkildə izah edirik:

1. Yedəkdən bərpa etmə (ən təsirli yol)

Əgər "WhatsApp" mütəmadi olaraq yedəkləmə (backup) edibsə, silinmiş mesajları geri qaytarmaq mümkündür. "Android" üçün:

WhatsApp-ı silin. Play Store-dan yenidən yükləyin. Tətbiqi açıb nömrənizi təsdiqləyin. “Geri yüklə” (Restore) seçimi çıxacaq – təsdiqləyin. Mesajlarınız yedəkdən bərpa olunacaq. "iPhone" üçün:

"WhatsApp"ı silin. "App Store"dan yenidən yükləyin. Nömrənizi təsdiqləyin. “Yedəyi bərpa et” seçimini seçin. Qeyd: Bu metod yalnız yedəkləmədə olan mesajları geri gətirə bilər. Yedəklənməmiş mesajlar geri qaytarıla bilməz. 2. Sohbeti ixrac et (çox vacib olmayan hallar üçün) Əgər gələcəkdə mesaj itkilərinin qarşısını almaq istəyirsinizsə: İstədiyiniz söhbətə daxil olun.

Üst menyudan "Söhbəti ixrac et" seçin.

seçin. Mesajları e-mail və ya digər platformalara göndərin. 3. Üçüncü tərəf proqramları (təhlükəli və zəmanətsiz) Əgər yedək yoxdursa, bəzən üçüncü tərəf proqramlarla silinmiş mesajları bərpa etmək mümkündür. Lakin bu metod: Cihazda "root/jailbreak" tələb edir,

tələb edir, Zəmanət şərtlərini poza bilər,

şərtlərini poza bilər, Məlumat təhlükəsizliyi riskləri daşıyır. "Android" üçün məşhur proqramlar: "Dr.Fone"

"EaseUS MobiSaver"

"Tenorshare UltData" "iPhone" üçün: "iMobie PhoneRescue"

"FoneLab" Qeyd edək ki, ən təhlükəsiz və etibarlı metod müntəzəm yedəkləmədir. Yedək olmadıqda bərpa çətinləşir və bərpa etməm mümkün olmur. Vacib mesajları itirməmək üçün avtomatik yedəkləmə funksiyasını aktiv saxlamaq tövsiyə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.