5 iyun 2025-ci il Azərbaycanda qısaldılmış iş günü olacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən, bayram günlərindən əvvəlki iş günlərinin müddəti bir saat qısaldılır.

Beləliklə, 6 və 7 iyun tarixləri Qurban bayramı olduğundan, 5 iyun bayramqabağı gün hesab edilir və bu səbəbdən həmin gün iş saatı bir saat az olacaq.

Qeyd edək ki, iyunun 9-u da qeyri-iş günüdür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

