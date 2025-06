Bu telefonlarda artıq ​“WhatsApp” işləməyəcək

“WhatsApp” bəzi köhnə model telefonlar üçün dəstəyi dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp”, istifadəçi təhlükəsizliyini artırmaq və tətbiqi daha səmərəli etmək üçün bəzi telefon əməliyyat sistemlərinə dəstəyi dayandırmaq qərarına gəlib. “WhatsApp” bu barədə əvvəlcədən istifadəçilərə məlumat verib.

Məlumata görə, iOS 15.1 və Android 5.1 ilə işləyən cihazlar artıq “WhatsApp”ı işlədə bilməyəcək. “WhatsApp”ın artıq işləməyəcəyi telefonlar bunlardır:

iPhone 5s

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s / 6s PlusiPhone SE (1-ci nəsil)

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 3

Sony Xperia Z1

Huawei Ascend P6Moto G (1-ci nəsil)

Moto E (2014)

