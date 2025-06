Bellinqhem Alonsodan Arda ilə bağlı bunu istədi

“Real Madrid”in yeni məşqçisi Xabi Alonso Cud Bellinqhemlə müzakirə aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cud Bellinqhemin Xabi Alonsonun heyətində önəmli oyunçulardan biri olacağı deyilir. Alonso Bellinqhemi tanımaq və onun meydanda hansı mövqedə oynamağa üstünlük verdiyini öyrənmək üçün onunla müzakirə aparıb. Bellinqhem ona ötən mövsüm bir neçə futbolçunun heyətə düşmədiyini ifadə edib. Bildirilir ki, müzakirə zamanı tərəflər Arda Güler barədə də danışıb.

Bellinqhem hesab edir ki, Ardaya etimad göstərilsə o istedadını nümayiş etdirə bilər. Futbolçu Xabi Alonsoya Ardanın komandaya faydalı ola biləcəyini ifadə edib. Alonso da Bellinqhemə onunla eyni fikirdə olduğunu qeyd edib.

