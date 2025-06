Britaniya rusiyalı milyarderi məhkəmə ilə hədələdi

Böyük Britaniya hakimiyyəti rusiyalı milyarder Roman Abramoviçi məhkəməyə vermək barədə düşünür .

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, rəsmi London biznesmendən "Çelsi" Futbol Klubunun satışından əldə etdiyi gəlirdən 2,34 milyard funt-sterlinq toplayacağına ümid edir.

Nəşrin xatırlatdığı kimi, klub 2022-ci ilin may ayında Abramoviç Böyük Britaniya və Avropa İttifaqının sanksiyaları altına düşdükdən sonra amerikalı investor Todd Boehly tərəfindən alınıb. Həmin vaxtdan bəri klubun satışından əldə olunan gəlirlər onun bank hesabında dondurulub.

Birləşmiş Krallıq hökuməti məhkəmədə qalib gələcəyi təqdirdə əldə ediləcək vəsaiti Ukraynaya yardım məqsədilə istifadə etməyi planlaşdırır.

London futbol klubu “Çelsi”nin satışının rəsmi şəkildə başa çatdığı 2022-ci ilin may ayında bildirilib. Məlumata görə, sövdələşmənin məbləği 5,33 milyard dollar olaraq qiymətləndirilirdi.

