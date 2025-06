"NVIDIA" səhmləri rekord həddə yüksəldi

ABŞ-nin prosessor istehsalçısı "NVIDIA" "Microsoft"u geridə qoyaraq yenidən dünyanın ən dəyərli şirkəti statusunu əldə edib.

Metbuat.az “TradingView”-ya istinadən xəbər verir ki, materialın dərc edildiyi anda "NVIDIA"nın bazar kapitallaşması proqram təminatı istehsalçısının dəyərini üstələyib.

Çip istehsalçısının bazar dəyəri ötən günün ticarət nəticələrinə əsasən 3,45 trilyon dollara çatıb. “Microsoft”un səhmlərinin dəyəri isə 3,44 trilyon dollar təşkil edib. Üçüncü yerdə “Apple” qərarlaşıb – onun kapitallaşması 3,04 trilyon dollar olub.

"NVIDIA" dünyanın ən bahalı şirkətləri siyahısında ilk sıraya ilk dəfə deyil çıxır. Bu, artıq ötən ilin iyun ayında da baş verib. O zaman da "NVIDIA" bazar kapitallaşmasına görə “Microsoft”u geridə qoymuşdu. Bundan əvvəl şirkətə Çinə H20 çipinin ixracına qoyulan məhdudiyyətlər səbəbindən 5,5 milyard dollar zərər proqnozlaşdırılırdı.

