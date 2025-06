"Samsung WindFree™ Black" evinizin havasını dəyişir

AI Avtomatik Soyutma rejimi ilə Samsung evdə sərinləmə təcrübəsini kökündən dəyişir.

Daim parametrləri əl ilə tənzimləmək, bir rejimdən digərinə keçmək ehtiyacını unudun. WindFree™ Kondisioneri AI dəstəkli çipi ilə gündəlik vərdişlərinizi öyrənir, otağın quruluşunu xəritələyir və hava şəraitinə avtomatik uyğunlaşır. Məhsul həyat şəraitinizi dəyişəcək möhtəşəm üstünlüklər təklif edir. Sürətli soyutma, rütubətə nəzarət, yumşaq və enerjiyə qənaət edən hava axını bunlardan sadəcə bir neçəsidir.

WindFree™ Kondisioneri təcrübəsinin mərkəzində Samsungun AI dəstəkli çipi dayanır. İçəridə və çöldəki hava temperaturu, üstünlük verdiyiniz parametrlər və işləmə saatları kimi praktiki məlumatları təhlil edərək istənilən vəziyyət üçün ən uyğun rejimi seçir. İlk öncə AI Sürətli Soyutma Rejimi işə düşür. Güclü hava axını ilə otaq temperaturunu sürətlə azaldır. Davamında bir başa AI Qurutma Rejiminə keçir və otağın rütubət səviyyəsini optimallaşdırır. Eyni zamanda, otaq temperaturu optimal sərinliyə çatanda dərhal WindFree™ Sərinləmə Rejiminə keçib küləksiz və yumşaq sərin hava axını ilə otağın ideal temperaturunu qoruyur.

Siz AI Avtomatik Soyutmanı seçdiyiniz zaman kondisionerin AI dəstəkli çipi keçmiş istifadə tarixçəsini analiz edir. İstər güclü və soyuq hava, istərsə də daha mülayim, yumşaq sərinlik – hansına üstünlük verirsinizsə, WindFree™ texnologiyası sizə uyğun rahatlığı təmin edir. O, hətta havanın keyfiyyətini artırmaq üçün anti-bakterial filteri ilə zərərli bakteriyaları 99%-dək təmizləyir.

WindFree™ Komfortlu Yuxu (Good Sleep) rejimi sayəsində Galaxy Watch və Ring kimi taxıla bilən smart cihazlarla əlaqəyə keçir. Bu alətlərdən biri sizin artıq yuxuda olduğunuzu kondisionerə ötürsə, o, avtomatik olaraq WindFree™ Soyutmanı işə salır. Beləcə yatdığınız otaq dərin və xoş bir yuxu üçün ideal sərin hava ilə tənzimlənir.

AI dəstəkli çip sadəcə mükəmməl hava şəraiti yaratmaqla qalmır. Həm də AI Enerji Rejimi ilə enerjiyə qənaət edir. Bunun üçün yenə də istifadə vərdişləriniz və digər xarici amillərdən çıxardığı nəticələrə əsaslanır. Bu məlumatlarla kompressorun tezliyində qəfil dayanmaların və ya artımların qarşısını alır və enerji istifadəsini 30%-dək azaldır. Bu isə enerji xərclərində aydın nəzərə çarpır.

Ən əsası isə bütün bu üstünlükləri yoxlamaq üçün gözləməyə ehtiyac yoxdur. Samsung WindFree™ Black Kondisioneri artıq satışdadır.

