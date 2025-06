5 bürc üçün yeni dövr başlayır - Vəzifəyə yüksələcəklər

İyunun ortaları Bürcün beş nümayəndəsi üçün həyatda yeni səhifə açacaq güclü enerji dəyişikliyi gətirəcək.

Astroloqlar xəbərdarlıq edir: bu çevrilmə, sürprizlər və yeni şanslar dövrüdür. Əsas odur ki, hərəkətə hazır olun və dəyişiklikdən qorxmayın.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən özügedən 5 bürcü təqdim edir:

Əkizlər

Parıldamaq vaxtıdır! İyunun 15-dən sonra uğurlar silsiləsi başlayır: yeni tanışlıqlar, təkliflər və hətta işdə kəskin irəliləyiş. Enerjiniz doğru insanlar və hadisələr üçün maqnit olacaq.

Şir

Şirlər nəzarətin onların əllərinə qayıtdığını hiss edəcəklər. Son ayların problemləri aradan qalxacaq və siz inamla hər şeyi yenidən başlaya biləcəksiniz - münasibətlərdə, karyerada və ya hətta hər işdə.

Oxatan

İyunun ikinci yarısı şəxsi həyata yenidən başlayacaqsız. Sizi geridə qoyan hər şey nəhayət sizdən əl çəkəcək. Yeni hobbilər və ya düşüncənizi dəyişəcək səfərlər sizi gözləyir.

Balıqlar

Balıqlar üçün tanınma və böyümə dövrü başlayır. İşdə dəyişikliklər, yaradıcılıq yüksəlişi və ya hətta taleyinizi dəyişdirəcək bir insanla görüş mümkündür. Əsas odur ki, özünüzü dünyadan təcrid etməyin.

Buğa

Sabitliyiniz irəliyə doğru inamlı addıma çevrilir. Gözlədiyiniz maliyyə imkanları nəhayət ortaya çıxacaq. Şansınızı qaçırmayın!

