5-6 iyun tarixlərində Bakıdan bölgələrə 605 reys həyata keçirilib. Bu müddətdə 20 554 sərnişin daşınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, adi günlərlə müqayisədə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən 205 əlavə reys təşkil olunub.

