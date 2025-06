Türkiyədə Qurban bayramında qurban kəsimi məntəqələrində 14 mindən çox insan yaralanıb.

Metbuat.az Anadolu Ajansına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə naziri Kamal Memişoğlu məlumat verib.

O, Qurban bayramının ilk günündə heyvanların kəsilməsi zamanı aldığı xəsarətlər nəticəsində 81 vilayətdə 14 min 372 nəfərin səhiyyə müəssisələrinə müraciət etdiyini açıqlayıb.

