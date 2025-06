Bir ildə baba, nənə və iki qız nəvəsi öldü

Ağstafada uşaq ölümü faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qırılı kəndində baş verib.

Kənd sakini 2024-cü il təvəllüdlü N.İsmayılova valideynləri tərəfindən ağır vəziyyətdə Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Müayinə zamanı azyaşlının öldüyü məlum olub. Onun ölüm səbəbi hələlik açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda İsmayılovların böyük övladları 2022-ci il təvəllüdlü G.İsmayılzadə qıcolma diaqnozu ilə Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib, lakin həkimlərin müayinəsi zamanı G.İsmayılzadənin öldüyü məlum olub.

Xatırladaq ki, bu ailədə baba və nənənin də faciəvi ölümü diqqət çəkib. 2024-cü il sentyabrın 8-də Qırılı kənd sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Füzuli İsmayılov nərdivanı hasara söykəyərək üzüm yığan zaman hasar aşıb, nəticədə Füzuli İsmayılov və onun həyat yoldaşı, 1967-ci il təvəllüdlü Xatirə İsmayılova daşların altında qalaraq ölüblər.

Hadisə ilə bağlı TƏBİB-dən sorğumuza cavab olaraq bikdirilib ki, 08.06.2025-ci il tarixində saat 12:30 radələrində Qırlı kənd sakini 8 aylıq körpə (qadın cinsli) ölü vəziyyətdə Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsinə gətirilib.

