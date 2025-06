Ticarət gərginliyi iqtisadiyyatı zəiflədir - Dünya Bankı

Dünya Bankı ticarət müharibələrini əsas gətirərək qlobal iqtisadi artım proqnozunu 2.3%-ə endirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Dünya Bankının "Global Economic Prospects" adlı hesabatında qeyd olunub. Bildirilir ki, bu, ilin əvvəlindəki proqnozdan təxminən yarım faiz bəndi aşağıdır.

Bank, ABŞ iqtisadiyyatının 2024-cü ildəki 2.8% artımından 2025-ci ildə 1.4%-ə qədər yavaşlayacağını proqnozlaşdırır.

Dünya Bankının baş iqtisadçısı İndermit Gill qeyd edib ki, qlobal iqtisadiyyat "yumşaq eniş" şansını əldən verib və hazırda "turbulans" içindədir, bu da həyat standartlarına ciddi ziyan vura bilər.

Hesabatda inkişaf etməkdə olan ölkələrin vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. İnkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda artım ardıcıl olaraq üç onillikdir ki, azalır: 2000-ci illərdə ortalama 5.9%, 2010-cu illərdə 5.1%, 2020-ci illərdə isə 3.7%-ə düşüb.

Aşağı gəlirli ölkələrdə artımın bu il 5.3% olacağı gözlənilir ki, bu da ilin əvvəlindəki proqnozdan 0.4 faiz bəndi aşağıdır. Asiya Sakit Okean regionunda artımın bu il 4.5%-ə, növbəti iki ildə isə ortalama 4%-ə qədər yavaşlayacağı gözlənilir. Avropa və Mərkəzi Asiya regionu iqtisadiyyatının bu il 2.4%-ə qədər yavaşlaması gözlənilir.

Cənubi Asiya iqtisadiyyatının bu il 5.8%-ə qədər mötədil artım göstərəcəyi proqnozlaşdırılır. Avrozonaya daxil olan 20 Avropa ölkəsinin kollektiv artımının bu il cəmi 0.7% olacağı gözlənilir ki, bu da 2024-cü ildəki 0.9%-dən aşağıdır.

Hesabatda daha dayanıqlı qlobal iqtisadiyyat qurmaq üçün yenilənmiş qlobal əməkdaşlığın, bərpa olunmuş fiskal məsuliyyətin və iş yerlərinin yaradılmasına aramsız diqqətin vacibliyi vurğulanır. Xüsusilə, ticarət mübahisələrinin həlli və tariflərin azaldılması 2025-2026-cı illər ərzində qlobal artımı orta hesabla 0.2 faiz bəndi artıra bilər.

