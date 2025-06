Zəngin olacaq 2 bürc - Öz bizneslərini quracaqlar

Yazın əvvəlində çoxları yeni bir başlanğıc, biznesdə uğur və maliyyə rifahının yüksəlişini xəyal edir.

Metbuat.az Lent.-az-a istinadən xəbər verir ki, bununla belə, astroloqlar əmindirlər: 2025-ci ilin iyun ayında bütün bürclər eyni dərəcədə şanslı olmayacaq. Amma bürc dairəsinin iki nümayəndəsi üçün ulduzlar xüsusi imkanlar hazırlayırlar – onlar öz maliyyə vəziyyətini xeyli yaxşılaşdıra biləcəklər. Onlar kimlərdir?

Oxatan

Oxatan bürcü üçün iyun ayı həqiqətən də sıçrayışlı ay olacaq. Ulduzlar onlara enerji, böyümə arzusu və həyatlarını yaxşılığa doğru dəyişmək üçün daxili qətiyyət verəcəklər.

Yeni layihələrə başlamaq, iş yerlərini dəyişmək və ya öz biznesinizi qurmaq üçün xüsusilə əlverişli zamandır.

Oxatan uzun müddətdir ki, yeni iş haqqında düşünürsə və ya şirnikləndirici təkliflər alıbsa, indi həlledici addım atmağın vaxtıdır. Hər hansı bir dəyişiklik faydalı olacaq: yeni şərtlərə uyğunlaşma asan olacaq və ilk meyvələr çox gözləməyəcək.

Astroloqlar həmçinin Oxatan bürcünə özlərinə - kurslara, təlimlərə, özünü inkişaf etdirməyə, eləcə də imicini yeniləməyə sərmayə qoymağı məsləhət görür. Hətta saç düzümü və ya qarderobun dəyişməsi özünə inamı təsir edə bilər və nəticədə yeni iş və maliyyə imkanları cəlb edə bilər.

Maliyyə məsləhəti: özünüzə pul xərcləməkdən qorxmayın - bu, tez bir zamanda ödəyəcək bir investisiyadır.

Balıqlar

Digər bürclər retrograd Merkurinin təzyiqi altında olsalar da, Balıqlar onun əlverişli təsiri altında qalacaqlar. Onları "dolayı şans" deyilən şey müşayiət edəcək: başqaları mövqelərini itirərkən, Balıqlar açılan fürsətlərdən məharətlə istifadə edə biləcəklər.

İyun ayı boş yerləri tutmaq, müştəriləri rəqiblərdən tutmaq və perspektivli aktivlərə sərfəli investisiya qoymaq üçün ideal aydır. Daşınmaz əmlaka, zərgərlik məmulatlarına, valyutaya, əntiq əşyalara investisiyalar xüsusilə uğurlu olacaq. İncə intuisiya tələb edən hər şey Balıqlar üçün maliyyə uğuru sahəsinə çevriləcək.

Astroloqlar qətiyyətlə hərəkət etməyi və şübhələrə yol verməməyi tövsiyə edir. Balıqlar anı yüksək hiss edəcəklər - yaxşı şansları əldən verməmək vacibdir.

Maliyyə məsləhəti: özünüzə güvənin və tez reaksiya verin - vaxt sizin tərəfinizdədir.

