Maşınlara qabaq əyləc işıqları quraşdırılacaq? - FOTO

Avtomobillərin ön hissəsinə əlavə əyləc işıqları quraşdırılması yol qəzalarının qarşısını almaqda əhəmiyyətli rol oynaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Graz Texnologiya Universitetində (TU Graz) araşdırma aparılıb. Tədqiqat çərçivəsində real şəraitdə baş vermiş 200 yol qəzası təhlil olunub və onların simulyasiyası həyata keçirilib. Alimlərin qənaətinə görə, avtomobillərin ön hissəsində yerləşəcək əyləc lampaları sürücülərin və digər yol istifadəçilərinin reaksiyasını sürətləndirə və bununla da toqquşmaların 7,5–17 faizinin qarşısını ala bilər. Bundan başqa, bu sistemin tətbiqi bəzi hallarda toqquşma sürətini azaldaraq yaralanmaların şiddətini də azaltmağa kömək edə bilər.

Mütəxəssislər bildirir ki, ön əyləc işıqları qarşıdan və qismən yandan yaxınlaşan yol istifadəçilərinə avtomobilin əyləcdə olduğunu göstərir. Lampaların sönməsi isə həmin avtomobilin hərəkətə keçəcəyinə işarə edir.

Araşdırma zamanı geniş yol-nəqliyyat hadisələri bazası olan CEDATU məlumatlarından istifadə olunub. Həmin məlumatlar əsasında qəzalar simulyasiya edilib və eyni hadisələr, avtomobillərdə ön əyləc lampalarının olduğu fərziyyəsi ilə yenidən canlandırılıb. Nəticədə, bu sistemin sürücülərin daha tez reaksiya verməsinə və məsafəni qısaltmasına səbəb olduğu məlum olub.

