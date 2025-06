Osimhen “Qalatasaray”da qalacaq? - RƏSMİ

“Qalatasaray” İdarə Heyətinin sədr müavini İbrahim Hatipoğlu klubun hücumçusu Viktor Osimhenin gələcəyi ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hatipoğlu bildirib ki, Osimhenin transferi “Adana Dəmirspor” oyunu öncəsi, menecer Corc Qardi vasitəsilə təklif olunub. Forvet axtarışı olmasa da, baş məşqçi Okan Burukun “belə oyunçu gələcəksə, iki forvetlə oynayaram” fikrindən sonra transfer prosesi cəmi 48 saatda yekunlaşıb. Nigeriyalı futbolçu “Qalatasaray”a gəlmək istədiyini bildirib və danışıqlar problemsiz keçib.

Rəhbərlik Osimhenin ciddi təkliflərə baxmayaraq komandada qalmaq istədiyini, mövsümə və çempionluğa fokuslandığını deyir. İstanbulda ailəsi ilə birlikdə yaşaması, 41 oyunda iştirak etməsi və son matçdakı mübarizəsi onun kluba olan xoş münasibətini göstərir.

Futbolçunun gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir. Klub onun qalmasını istəyir, lakin qərarın tez verilməyəcəyini vurğulayan Hatipoğlu “Qalatasaray”ın imkanlarının bu transferi reallaşdırmağa yetərli olduğunu bildirib. Osimhen üçün 75 milyon avroluq çıxış maddəsi olsa da, klub onu bonuslarla birlikdə 9 milyon avroya oynadıb və kirayə haqqı ödənilməyib.

“Qalatasaray” rəhbərliyi futbolçunun qalması üçün səbirli və maliyyə cəhətdən dayanıqlı siyasət yürütməyə çalışır. Hatipoğlunun sözlərinə görə, Osimhenin qalma ehtimalı gündən-günə artır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.