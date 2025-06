Sanedən sonra bu dünya ulduzu gəlir - "Qalatasaray"da ilin transferi

Leroy Sane transferini yekunlaşdıran "Qalatasaray" yeni futbolçunu heyətə cəlb etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" "Mançester Siti"dən ayrılacağı deyilən Bernardo Silvanı transfer etmək istəyir. Məlumata görə, əvvəlcə Bernardo Silvanı təmənnasız olaraq heyətinə qatmaq istəyən "Qalatasaray", "Mançester Siti"nin müqaviləni ləğv etməyə razı olmamasından sonra planlarını dəyişib. "Qalatasaray" Bernardo Silva üçün "Mançester Siti"yə 10 milyon avro təklif edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Qalatasaray" “Bavariya” ilə müqaviləsi yekunlaşan Leroy Saneni transfer edib.

