İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Tehrandakı ən azı altı hərbi bazaya və Parçindəki obyektə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The New York Times” İran rəsmilərinə istinadla məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İslam Respublikasının hərbi komandanlığı üçün yüksək mühafizə olunan iki kompleksdə yaşayış binalarına da zərbələr endirilib.

