​“WhatsApp” tamamilə dəyişdi - Zəng və mesaja bu yeniliklər gəldi

“WhatsApp” söhbətlərdən tutmuş zənglərə, status paylaşımından kanallara qədər bir çox sahədə yeniliklər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” söhbət təcrübəsini zənginləşdirmək üçün animasiya emoji funksiyasını istifadəyə verib. Yenilik sayəsində emojilər daha canlı ifadə təqdim edir. Bu animasiyalı emojilərə əlavə olaraq, istifadəçilər öz sevimli videolarından animasiya stikerləri yarada biləcəklər. Bundan əlavə, söhbətlərdə avatar stikerlərinin istifadəsi də asanlaşdırılıb. Bildirilir ki, bu stikerlər yalnız kontakt siyahısındakı avatarlı istifadəçilərlə paylaşılır. Bununla da yazılar daha məxfi qalır. Həmçinin qrup yaratmaq prosesi də sadələşdirilib. Yeni qrup yaratmaq üçün dərhal ad yazmaq kifayətdir. Ardınca istənilən vaxt qrupa istifadəçiləri əlavə etmək olar. Eyni anda göndərilən bir neçə foto və ya video üçün birgə reaksiya vermək və hər bir məzmuna ayrıca ifadə və ya cavab vermək imkanı da istifadəçilərə təqdim edilib.

“WhatsApp” səsli və video zəng təcrübəsini də yeniliklərlə gücləndirib. Artıq istifadəçilər zənglər zamanı fərqli filtrlərdən və fərqli effektlərdən istifadə edə bilərlər. Bu yenilik sayəsində zəng zamanı istifadəçi öz görüntüsünü istədiyi kimi dəyişə bilər. “WhatsApp”ın kanallar bölməsində administratorlar sorğulara fotolar əlavə edə bilərlər. Beləliklə, sorğular daha maraqlı olacaq. Sevimli kanal yeniləmələrinə ulduzlar əlavə etməklə onlara asanlıqla daxil olmaq mümkün olacaq.

Statuslarda da mühüm yenilik edilib. Status paylaşımlarında təkcə fərdi istifadəçilər deyil, qruplar da qeyd edilə bilər. Beləliklə, statusda qeyd olunan qrupun bütün üzvləri bildirişlər alır və bu paylaşımı öz statuslarında yenidən yerləşdirə bilərlər. Status bölməsinə foto stikerlər, musiqi stikerləri və İnstaqramda tez-tez istifadə olunan “Siz əlavə edin” funksiyasına bənzər yeniliklər də əlavə edilib. “WhatsApp” təhlükəsizlik sahəsində də mühüm addım atıb. Yeni “Təkmilləşdirilmiş Söhbət Məxfiliyi” funksiyası şəxsi söhbətlərdə və qruplarda əlavə müdafiə təklif edir. Bu xüsusiyyət sayəsində söhbət məzmununuzun ixracının qarşısı alınır və medianın telefonlara avtomatik endirilməsi məhdudlaşdırılır.

