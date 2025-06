İran İsrailə cavab hücumları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Təl-Əvivdəki qərargahının bombalandığı irəli sürülüb. Bu barədə İranın İRNA agentliyi məlumat yayıb.

