Yalan danışmağı bacarmayan bürc - Hər sözünə inana bilərsiz

Bürclərlə bağlı inanc və müşahidələrə görə, bəzi bürclər dürüstlük və açıqsözlülük xüsusiyyətləri ilə digərlərindən seçilir.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bürclər arasında Oxatan bürcü ən çox yalan danışmağı bacarmayan, dürüst və səmimi bürc kimi tanınır.

Oxatan – Zodiakın ən dürüst bürcü

Oxatan bürcü altında doğulan insanlar (23 noyabr – 21 dekabr) açıqürəkli, doğru bildiyini deməkdən çəkinməyən, ədalətli və səmimi xarakterləri ilə tanınır. Onlar:

Söz gəzdirməkdən və oyun oynamaqdan uzaqdırlar,

Həqiqəti bəzəmədən danışırlar, bəzən hətta bu səmimiyyətləri sərt görünə bilər,

Yalan danışmaqdan çəkinirlər, çünki bu onların prinsipial təbiətinə ziddir.

Onun hər sözünə inanmaq olar

Oxatan bürcü altında doğulan insan nə düşünürsə, onu da deyir. Bəzən bu, ətrafdakılar üçün gözlənilməz və hətta incətsə də, bu onların içdən gələn səmimiyyətindən doğur. Onlar üçün doğruluq ən vacib həyat dəyərlərindən biridir.

Digər dürüst bürclər hansılardır?

Oxatanla yanaşı, aşağıdakı bürclər də dürüstlükləri ilə tanınır:

Buğa – prinsipial və etibarlıdır, yalanı sevməz.

Tərəzi – detallara diqqətli olduğu üçün yalanı tez tutur və özü də dürüstlüyə üstünlük verir.

Oğlaq – məsuliyyətli və ciddi yanaşdığı üçün sözünün arxasında durur.

Əlbəttə, bu ümumi astroloji yanaşmadır və insanın şəxsiyyətinə təkcə bürcü deyil, tərbiyəsi, dəyərləri və həyat təcrübəsi də təsir edir.

