Arıqlama çayları içənlər sonra niyə kökəlir?

Son zamanlar arıqlama çaylarına maraq artıb. Bu çaylardan istifadə edən bir çox insan qısa müddətdə çəki itirsə də, istifadəni dayandırdıqda tez bir zamanda yenidən kökəlir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər bildirirlər ki, arıqlama çaylarının əsas təsiri bədəndən su və toksinlərin xaric edilməsidir.

Bu çaylar yağları deyil, əsasən mayeni azaldır. Bu səbəbdən çəkidə müşahidə olunan azalma müvəqqətidir. İstifadə dayandırıldıqda isə bədən itirilmiş suyu yenidən toplamağa başlayır və nəticədə əvvəlki çəki qısa müddətdə geri qayıdır.

Digər səbəb isə maddələr mübadiləsinin süni şəkildə sürətləndirilməsidir. Bu təsir keçici olur və çaylardan imtina edildikdən sonra orqanizmin fəaliyyəti zəifləyir. Bundan başqa, bu çaylar bağırsaqları tənbəlləşdirə və həzmi poza bilər.

İnsanlar çox vaxt düşünür ki, yalnız çayla arıqlamaq mümkündür və qidalanma rejimlərini dəyişmirlər. Lakin sağlam arıqlama üçün düzgün qidalanma və fiziki aktivlik əsas şərtdir. Əks halda, arıqlama çaylarının verdiyi nəticə qalıcı olmur.

Bəzi hallarda bu çaylar iştahı süni şəkildə azaltsa da, bədən bu azalmaya qarşı müqavimət göstərməyə başlayır. Nəticədə çay istifadəsi dayandıqda iştah əvvəlkindən daha da artır və insan daha çox yeməyə meyilli olur. Bu da qısa müddətdə çəkidə artımın əsas səbəblərindən biridir. Beləliklə, arıqlama çayları sürətli, lakin müvəqqəti təsir göstərir və onların davamlı istifadəsi həm təsirsiz, həm də sağlamlıq üçün riskli ola bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.