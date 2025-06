Bu bürclərə borc pul verməzdən əvvəl iki dəfə düşünün

Astroloqlar bəzi bürclərin maliyyə məsələlərində etinasız və məsuliyyətsiz davrana bildiyini bildirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, bu bürclər bəzən borc aldıqları pulları geri qaytarmaqda gecikə bilər və ya ümumiyyətlə unutdura bilərlər.

Mütəxəssislər xüsusilə Əkizlər, Oxatan, Balıqlar və Şir bürcləri ilə borc münasibətlərində ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. Əkizlər bəzən unutqan, Oxatanlar qeyri-ciddi, Balıqlar isə qərarsız davranışları ilə tanınır. Şirlər isə çox vaxt öz ehtiyaclarını ön planda tutaraq borcun vacibliyini ikinci plana ata bilirlər.

Bu səbəbdən astroloji inanclara görə, borc verərkən yalnız maddi deyil, həm də qarşı tərəfin şəxsiyyət xüsusiyyətlərini nəzərə almaq vacibdir.

