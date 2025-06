Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik toplantısı keçirilib.

Metbuat.az Ahaber-ə istinadən xəbər verir ki, görüşdə İsrailin İrana hücumları ilə başlayan münaqişə bütün ölçüləri ilə müzakirə edilib.

Görüləcək tədbirlər və Türkiyənin baş verə biləcək hadisələrə hazırlıqları qiymətləndirilib.

