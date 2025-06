İrandan həyata keçirilən cavab raket hücumu nəticəsində İsraildə həyatını itirənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Times of Israel” məlumat yayıb.Məlumata görə, raket hücumunda 10 nəfər ölüb, təxminən 200 nəfər yaralanıb.

01:08

İran raketinin İsrailin şimalında Qərbi Qalileydə bir evə düşməsi nəticəsində 14 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Jerusalem Post" məlumat yayıb.

Qeyd edə ki, hazırda hər iki ölkə bir-birinə havadan zərbələr endirir.

