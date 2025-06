Daha 3 ölkənin ətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunur

İranda yaranmış böhranlı vəziyyət səbəbindən bu ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalan əcnəbi vətəndaşların Azərbaycandan keçməklə öz ölkələrinə yola salınması prosesi davam edir.

Metbuat.az Report-a istindən xəbər verir ki, bir neçə gün ərzində təxliyə olunan Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya Federasiyası vətəndaşlarından sonra bu dəqiqələrdə Portuqaliya, Filippin, Finlandiya və digər ölkələrdən olan şəxslər də Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsini keçib.

Qeyd edək ki, gömrük prosedurlarından sonra avtobuslarla H. Əliyev hava limanına yola salınır.

