İyunun sonlarında pula-pul deməyəcək 4 bürc - Yeni gəlirlər olacaq

İyun ayının sonlarında ulduzların dəstəyi ilə maliyyə baxımından şanslı dövrə daxil olacaq bürclər açıqlanıb.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa (20 aprel – 20 may)

İyun ayının sonlarında Buğaların maddi vəziyyəti sabitləşəcək. Gözlənilməz gəlirlər və yeni qazanc yolları ortaya çıxa bilər.

Xərçəng (21 iyun – 22 iyul)

Ayın sonunda Xərçəng bürcləri üçün əlavə gəlir imkanları yaranacaq. Köhnə borcların qaytarılması və uğurlu alış-verişlər mümkündür.

Qız (23 avqust – 22 sentyabr)

Qızlar üçün ayın son günləri maliyyə baxımından yüksəliş və investisiya üçün əlverişli dövrdür. Ağıllı qərarlar uğur gətirəcək.

Oğlaq (22 dekabr – 19 yanvar)

Əmək və zəhmətin bəhrəsini alan Oğlaqlar üçün gözlənilməz qazanc imkanları yaranacaq. İşgüzar təkliflər və mükafatlar mümkündür.

Bu dövrdə bu bürclər üçün büdcə artımı, yeni layihələr və maddi rahatlıq ön plana çıxacaq.

