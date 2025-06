Mbappe Alonsodan 3 ulduz futbolçunun "Real"dan göndərilməsini istədi

"Real Madrid"in futbolçusu Kilian Mbappe məşqçi Xabi Alonso ilə heyətdəki futbolçuları müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappe Alonsodan 3 futbolçunun klubdan göndərilməsini xahiş edib. İspaniyanın “Don Balon” qəzetində yer alan xəbərə görə, Mbappe Alonsodan həm texniki, həm də taktiki səviyyədə bir sıra dəyişikliklərin edilməsini istəyib. Xəbərə görə, Mbappe xüsusilə oyun sistemindən və məşq rejimindən narazılığını bildirib və əvvəlki məşqçi Karlo Ançelottinin bəzi yanaşmalarından narahat olduğunu bildirib.

Mbappenin Xabi Alonso ilə görüşündə Rodriqo, Endrik və David Alabanın klubdan göndərilməsinin istəyib. O, bu futbolçuların komandadaxili tarazlığın pozulmasına səbəb olduğunu iddia edib.

