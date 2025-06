"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov "Palmeyras"a məxsus yarımmüdafiəçi - icarə əsasında "Santa Klara"da (Portuqaliya) oynayan Pedro Biçalo ilə maraqlandıqları haqda xəbərləri təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə Qol.az-a danışıb.

"Qarabağ"ın baş məşqçisi onu da deyib ki, yay transfer pəncərəsi zamanı heyətlərinə 5-6 yeni futbolçu cəlb etmək istəyirlər.

