​“WhatsApp” ödəniş sistemini işə saldı - Artıq pul ilə işləyəcək

“WhatsApp” bəzi yeniliklər üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp”ın “Yeniləmələr” pəncərəsinə 3 yeniliyin əlavə edilməsi nəzərdə tutulub. "Yeniləmələr" pəncərəsi Kanallar və Status yazılarını nəzərdən keçirmək üçün istifadə olunan yerdir. “WhatsApp”a görə, hazırda bu tabdan hər gün 1,5 milyard insan istifadə edir və şirkət davamlılıq üçün bu pəncərəyə reklam məzmunu əlavə edəcək.

Kanal Abunəlikləri: Aylıq ödəniş müqabilində xüsusi yeniləmələrə abunə olmaqla istifadəçilər sevimli kanallarını dəstəkləyə bilərlər.

Tövsiyə olunan kanallar: İstifadəçiləri onları maraqlandıra biləcək yeni kanalları kəşf edə biləcəklər. Bu yolla administratorlar öz kanallarının tanıtımını daha da artıra bilərlər.

Status üzrə reklamlar: İstifadəçilər yeni biznes qura və Statusda təşviq etdikləri məhsul və ya xidmətlər haqqında müştərilərlə asanlıqla söhbət edə bilərlər.

Qeyd edək ki, bu dəyişikliklər yalnız "Yeniləmələr" pəncərəsində olacaq. Bu, istifadəçilərin şəxsi söhbətlərinizə təsir etməyəcək.

