Tək bu ölkə İrana dəstəyini açıqladı - Hərbi yardım edə bilər

Şimali Koreya lideri Kim Çen In İsrail-İran müharibəsi ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Şimali Koreyanın İranın yanında olduğunu açıqlayıb. Kim Çen In, “Müttəfiqimiz İrana qarşı istənilən təhlükəyə qətiyyətlə cavab verəcəyik. Qlobal imperializmin muzdlularına xəbərdarlıq edirik" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın bəyanatı müzakirələrə səbəb olub və Pxenyanın İrana logistik dəstək verə biləcəyi ilə bağlı iddialar səsləndirilib. İsrail İrana hücumları bu ölkənin regional təhdidlərinə qarşı müdafiə kimi irəli sürüb. İran isə öz suverenliyinə edilən hücuma qanuni cavab verdiyini iddia edib.

