Yaponiyanın şimalındakı Hokkaydo adasının şimal-şərqində, Sakit okeanda 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur, nəqliyyat adi qaydada işləyir. Zəlzələ Hokkaydonun geniş ərazilərində hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.