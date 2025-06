Bu gün coğrafiya və ibtidai sinif müəllimləri üzrə təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması imtahanı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumata görə, imtahanda 4228 nəfər müəllim iştirak edib.

