Azərbaycanda ən çox qazanan müğənnilər - Siyahı

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məşhur müğənnilər təkcə populyarlıq deyil, həm də ciddi maliyyə gəlirləri ilə diqqət çəkirlər. Xüsusilə konsert fəaliyyətləri onların əsas qazanc mənbələrindən biridir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən 2024–2025-ci illər ərzində konsert gəlirlərinə əsasən Azərbaycanda ən çox qazanan müğənnilərin siyahısını təqdim edir.

Röya Ayxan

Son bir il ərzində Azərbaycanda konsertlərdən ən yüksək gəlir əldə edən sənətçilərdən biridir. Xüsusilə "Dream Fest 2024" kimi genişmiqyaslı tədbirlərdə çıxış etməklə yanaşı, Bakı Konqres Mərkəzində 1–3 sentyabr tarixlərində təşkil olunan “Biri Var” adlı solo konsertləri ilə də böyük maraq qazanıb. Mənbələrə əsasən, Röya bir konsert üçün təxminən 100,000 AZN qonorar alır. Bu onu ölkənin ən yüksək qonorar alan müğənnilərindən biri edir.

Aygün Kazımova

Azərbaycanın pop-divası kimi tanınan Aygün Kazımova da konsert gəlirlərinə görə liderlər sırasındadır. Xüsusilə yeni il ərəfəsində keçirdiyi özəl klub konsertlərində – məsələn, Mambo Beach Club-da – tək çıxışı üçün 40,000 AZN-ə qədər qonorar aldığı bildirilir. 2024-cü ildə “Dream Fest” tədbirində də iştirakı onun populyarlığını daha da artırıb. Son bir il ərzində ümumi konsert gəlirlərinin 160,000 AZN-dən çox olduğu təxmin edilir.

Emin Ağalarov

Təkcə Azərbaycanda deyil, həm də beynəlxalq arenada tanınan Emin Ağalarov 2024-cü ildə Bakıda müxtəlif tədbirlərdə çıxış edib. Xüsusilə Heydər Əliyev Sarayında verdiyi konsertlər və "Dream Fest"də iştirakı ilə diqqət çəkib. Onun konsert gəlirlərinin son bir ildə təxminən 150,000 AZN civarında olduğu təxmin edilir. Emin Ağalarov həmçinin Sea Breeze Resort-da təşkil olunan özəl tədbirlərdə də tez-tez səhnə alır.

Miri Yusif

Reggae və soul musiqisinin Azərbaycandakı tanınmış siması olan Miri Yusif 2024-cü ildə Yaşıl Teatrda təşkil olunan 3 günlük solo konsertləri ilə böyük maraq doğurub. Eyni zamanda, 2025-ci ilin may ayında Polşanın Varşava şəhərində Azərbaycanın Respublika Günü münasibətilə verdiyi konsert onun beynəlxalq səviyyədə də çıxış etdiyini göstərir. Miri Yusifin konsertlərdən ümumi gəlirinin 200,000 AZN-i keçdiyi ehtimal olunur. Bu onu hazırda ölkədə ən çox qazanan ifaçılardan biri edir.

Bu dörd müğənni 2024–2025-ci illərdə Azərbaycanda konsert gəlirlərinə görə lider mövqedədir. Gəlir göstəriciləri rəsmi mənbələrdə açıqlanan qonorarlar və konsert tutumları əsasında təxmin edilərək təqdim olunub.

