Heyrətamiz uğur qazanacaq 3 bürc - Çətinliklər geridə qaldı

2025-ci ilin yayı xüsusi olacağını vəd edir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar üç bürcün kainatdan "qızıl bilet" əldə edəcəyinə əmindirlər. Məhz Şir, Tərəzi və Buğa özlərini kosmik işığın diqqət mərkəzində tapacaqlar.

Məsələn, Şir bürcü heç vaxt diqqət mərkəzində olmaqdan qorxmur. Amma bu il onun parlaqlığı az qala mifikləşəcək.

Alovlu Şirlər özlərini istəklərin hissə-hissə deyil, bir anda gerçəkləşməyə başladığı bir axın içində tapacaqlar - və atəşfəşanlıq effekti ilə. Onların xarizması artacaq və demək olar ki, hipnoz kimi başqalarına təsir göstərə biləcəklər.

Tərəzilər enerjili təmizlənmədən keçəcək. Onların xoşbəxtliyinə mane olan hər şey öz-özünə yox olacaq. İyunun sonundan avqustun ortalarına qədər olan dövr Tərəzilərin sevgidə, yaradıcılıqda və pulda harmoniyasını tapa biləcəkləri vaxt olacaq.

Onlar ən yaxşı təklifləri, maraqlı insanları və əvvəllər etibarsızlıq səbəbindən imtina etdikləri fürsətləri cəlb edərək, yalnız xarici deyil, həm də daxili olaraq parlayacaqlar.

Buğa isə adətən onu qorxudan dəyişiklik enerjisinə çıxış əldə edəcək. Buğa artıq yerində dayanmayacaq: onu daha parlaq, canlı və zəngin olduğu yerə cəlb edəcək.

Bu, yeni bir ev, yeni bir iş, hətta yeni bir şəxsiyyət ola bilər. Əvvəllər sabitliyə bağlı olanlar indi çətinlikləri özləri axtarmağa başlayacaqlar - və onlarda xoşbəxtlik tapacaqlar.

Mütəxəssislər belə dövrlərin nadir olduğunu vurğulayırlar. Digər əlamətlər bu mövsümün liderlərinin nümunəsindən ilhamlanmalıdır.



