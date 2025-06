Egey dənizində rixter cədvəli üzrə 4,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi İdarəsi (AFAD) açıqlama yayıb. Bildirilir ki, zəlzələnin episentri Bodrumdan təxminən 124 km məsafədə Yamurgi adasından yerləşib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Egey dənizində 4,3 bal gücündə zəlzələ baş vermişdi. Zəlzələnin episentri Yunanıstanın Halkidiki yarımadası sahillərində yerləşib.

