Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 4 ölkəyə yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə rəhbərinin imzaladığı qərara əsasən Çin, Belçika, Niderland və Litvadakı səfirliklərə yeni təyinatlar olub.

Məlumata görə, Çinə Səlcuq Ünal, Belçikaya Görkem Barış Tantekin, Litvaya Esra Toplu və Niderlanda Fatma Ceren Yazqan səfir göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.