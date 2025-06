"Labubu"ları uşaqlarınıza almayın - SƏBƏB

Bəzi oyuncaqlar birdən-birə məşhurluq qazanır və bir çox valideynlər də bu oyuncaqları uşaqları üçün alırlar. Bir vaxtlar “Hagi-Vagi”, indi isə “Labubu” kimi fiqurlar trendə çevrilib. Bu oyuncaqlar rəngli və maraqlı görünsə də, üz cizgiləri bir qədər qəribə və qorxulu təsir bağışlayır. Bəs bu cür görünüşə malik oyuncaqlar uşaqlar üçün psixoloji baxımdan zərərli ola bilərmi?

Psixoloq Fərqanə Mehmanqızı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu tip və buna oxşar oyuncaqların üzündə yırtıcı, dağıdıcı bir aqressiya mövcuddur. Bu isə uşaqların təhtəlşüuruna yeriyir:

“Yəni aqressiya uşağın təhtəlşüurunda normal bir hal kimi qəbul edilir. Belə ki, əgər bir insan aqressivdirsə, bu, uşaq üçün artıq normal görünür. Biz uşaqlara emosional fərqlilikləri öyrətməliyik. Məsələn, emosional dil var: insanın üzü hirslidirmi, gülürmü, sevinclidirmi, təşəkkür edir, razıdır, kədərlidir – bunları uşaqlar valideynlərinin və ətrafdakılarının üzündən anlamalıdır. Amma bu tip oyuncaqlar uşaqlarda aqressiyanın normal olmasını təlqin edir. Bu isə onların təhtəlşüurunda yer alır və nəticədə onlar da öz aqressiyalarını ifadə etməyə başlayırlar”.

F.Mehmanqızının sözlərinə görə, cəmiyyətdə aqressiyyanın artmasında bu kimi halların təsiri böyükdür:

“Hamının bir-birinə aqressiv davranışı mənəvi aclıq yaradır, insanlarda “tükənmişlik sindromu”na, xroniki depressiyaya və ciddi psixoloji problemlərə səbəb olur. Ailədaxili cinayətlər, insanın özünü itirməsi, özünə yer tapa bilməməsi kimi hallara gətirib çıxarır”.

Psixoloq qeyd edib ki, uşaq ətrafı ilk olaraq oyuncaqlar vasitəsilə tanıyır və oyuncaqların xarakteri onun psixologiyasına birbaşa təsir edir:

“Bu cür oyuncaqlar uşağın həyatında ilk tanıdığı "dostlar" olur. Eyni təsirlər cizgi filmləri, hətta musiqilər üçün də keçərlidir. Bəzi cizgi filmlərində açıq, bəzilərində isə şüuraltı şəkildə şiddət var. Buna görə də valideynlər mütləq cizgi film qəhrəmanlarının obrazlarına diqqət etməlidirlər. Oxuduqları nağıllar, baxdıqları cizgi filmləri, oynadıqları oyunlardakı obrazlar uşağın təhtəlşüuruna dominant şəkildə təsir edir. Uşaq həmin obrazlara bənzəməyə başlayır və onların xarakterini mənimsəyir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.