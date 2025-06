İran ABŞ-yə cavab verdi: "Uzunmüddətli nəticələri olacaq"

ABŞ İsfahandakı, Nətənzdəki və Fordodakı İran mülki obyektlərinə hücum edərək beynəlxalq hüququ və nüvə silahlarının yayılmaması rejimini pozub, nüvə infrastrukturuna zərbələr uzunmüddətli nəticələrə səbəb olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Araqçi sosial şəbəkədə yazıb.

“Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Amerika Birləşmiş Ştatları İranın dinc nüvə obyektlərinə hücum edərək BMT Nizamnaməsini, beynəlxalq hüquq normalarını və Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsini kobud şəkildə pozub. Bu səhər baş vermiş hadisələr dəhşətlidir və uzunmüddətli nəticələrə səbəb olacaq”, – XİN başçısı bildirib.

