İran İsrailin "Mossad" kəşfiyyat xidmətinə məxfi məlumatları ötürən şəxsi edam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-a bağlı teleqram kanalları məlumat yayıb.

“İran İsrail kəşfiyyatı üçün casusluqda ittiham olunan bir şəxsi edam edib”, - məlumatda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.