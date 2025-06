Yəmən İran və İsrail arasında müharibəyə qoşulmağa hazır olduğunu bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə husi ordusunun “X” sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

"Yəmən rəsmən müharibəyə qoşulacaq. Gəmilərinizi bizim ərazi sularımızdan uzaq tutun", - hərəkat qeyd edib.

