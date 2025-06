İyunun son həftəsində bu bürcləri sevinc gözləyir

İyunun son günləri bəzi bürclər üçün sevindirici xəbərlərlə yadda qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzlar bu dövrdə xüsusilə sevgi, maliyyə və şəxsi həyatla bağlı müsbət dəyişikliklərin baş verəcəyini göstərir.

Yeni imkanlar, gözlənilməz görüşlər və uzun müddətdir arzu edilən xəbərlər bu bürclərin həyatına daxil ola bilər. İyunun son həftəsində bu bürclər üçün uğurlu dövr başlayır.

Əkizlər

Bu həftə Əkizlər üçün yenilənmə və ünsiyyət baxımından çox uğurludur. Uzun zamandır gözlədikləri bir xəbər gələ bilər – bu, həm yeni iş imkanı, həm də şəxsi münasibətlərdə dönüş nöqtəsi ola bilər. Ətraflarında olan insanlardan gözlənilməz dəstək görəcəklər.

Şir

Şirlər üçün bu həftə özlərini göstərmək və uğur qazanmaq fürsətləri ilə doludur. Əvvəllər səssiz qalan məsələlər indi yoluna düşəcək. Maddi baxımdan da müsbət sürprizlər mümkündür. Uğurlarına görə tərif və təqdir alacaqlar.

Tərəzi

Tərəziləri emosional balans və sevgi həyatında canlanma gözləyir. Gözlənilməz bir görüş və ya mesaj uzun müddət davam edəcək münasibətin başlanğıcı ola bilər. Ailə içində də harmoniya bərpa olunacaq.

Oğlaq

Oğlaqlar üçün bu həftə iş həyatında yüksəliş, şəxsi məsələlərdə isə rahatlıq gətirir. Planlaşdırdıqları layihələrdə uğur qazanacaq, maddi vəziyyətlərində müsbət dəyişikliklər baş verəcək. Yeni müqavilələr və ya əməkdaşlıqlar gündəmə gələ bilər.

