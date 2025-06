Ən utancaq 3 bürc onlardır

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər doğuşdan daha utancaq və çəkingən olurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar yeni insanlarla tanış olmaqdan çəkinir, özlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Budur, ən utancaq 3 bürc:

Xərçəng – Bu bürc altında doğulan insanlar emosional və həssas olurlar. Onlar çox vaxt öz hisslərini gizlədir və yalnız güvəndikləri insanlarla açıq danışırlar. Yad mühitdə tez-tez özlərini sıxılmış hiss edirlər.

Balıqlar – Balıqlar bürcü insanları daha çox öz xəyallarında yaşayırlar. Onlar sosial vəziyyətlərdə passiv qala bilərlər və diqqət mərkəzində olmaqdan narahatlıq keçirirlər. Bu da onları utancaq göstərə bilər.

Oğlaq – Oğlaqlar ehtiyatlı və ciddi xarakterə sahibdir. Onlar sosial münasibətlərdə əvvəlcə müşahidə etməyi və analiz aparmağı üstün tuturlar. Bu səbəbdən də ilk baxışda soyuq və utancaq təsiri bağışlaya bilirlər.

Bu bürclərin nümayəndələri, əsasən, daxili aləmlərinə qapılıb, özlərini qorumağa üstünlük verirlər. Onları daha yaxşı tanımaq üçün səbir və anlayış vacibdir.

