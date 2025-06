Koronavirusun yeni növü yayılır - Pandemiya olacaq?

Koronavirusun "Nimbus" adlı yeni ştammı bütün dünyada yayılmağa başlayıb. Artıq Böyük Britaniya, Hindistan, ABŞ və digər ölkələrdə yoluxma halları aşkarlanıb. Bəs yeni ştammın Azərbaycanda yayılması mümkündür?

Tibb eksperti Adil Qeybulla Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, koronavirus pandemiyası bitsə də, hələ də epidemik ocaqlar davam edir. Bu, koronavirusa qarşı effektiv müalicə üsulunun və profilaktik tədbirlərin olmaması ilə bağlıdır:

“Bildiyiniz kimi, pandemiya başlayanda onu ciddiyə almadılar, dünya ölkələri arasında vahid koordinasiya sistemi qurula bilmədi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu məsələdə kifayət qədər moderator rolunu oynaya bilmədi və nəticədə koronavirus qısa müddətdə bütün dünyaya yayılaraq qlobal pandemiyaya çevrildi. Hərçənd bu gün vaksinlərin hesabına infeksiya zənciri qırılıb və pandemiya rəsmi olaraq sona çatsa da, bəzi epidemik ocaqlar hələ də qalmaqdadır. Çünki omikron ştamının bəzi variantları hələ də xəstə orqanizmlərdə – məsələn, terminal mərhələdə olan, orqan köçürülmüş immunosupressiya altında olan və ya autoimmun xəstəliklər səbəbindən uzunmüddətli müalicə alan insanlarda qalmaqdadır. Bu cür zəif immun sisteminə malik orqanizmlərdə virus yaşamağa, artmağa, mutasiyaya uğrayaraq yeni variantlar yaratmağa davam edir”.

A.Qeybulla “Nimbus" adlı ştamın omikronun yeni mutasiya olunmuş variant olduğunu deyib:

“Bu variantın öldürücülük qabiliyyəti və yoluxuculuq indeksi ilə bağlı dəqiq, yekdil fikir olmasa da, onun yayılması narahatlıq doğurur. Düzdür, ekspertlər yeni pandemiyanın baş verməsini istisna edirlər, lakin bu cür davam edən epidemik ocaqlar prosesin xroniki xarakter almasına səbəb ola bilər. Orta əsrlərdə pandemiyalar dalğavari, yəni gah artan, gah azalan bir xarakter daşıyırdı. Hazırda da vəziyyət buna bənzəyir. Bu səbəbdən düşünürəm ki, bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yeni və daha təsirli tövsiyələri vacibdir və ayrı-ayrı ölkələr bu tövsiyələri yerinə yetirməyə məsuliyyətli yanaşmalıdırlar”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

